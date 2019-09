Allemaal lichtjes: De Langste Tafel in Villa Vilander voor Kom Op Tegen Kanker Rutger Lievens

22 september 2019

09u55 5 Aalst 100 stoeltjes telde De Langste Tafel in de tuin van Villa Vilander in Aalst. 100 borden pasta werden er geserveerd door Team Om Te Zien. De teamleden, Suzan Decleer, Sanne Rubbrecht, Michèle Van Nuffel en Claudia Rombaut, leggen in maart samen 100 km af voor Kom Op Tegen Kanker.

In Villa Vilander werd getafeld voor het goede doel. Team Om Te Zien van Suzan Decleer, Sanne Rubbrecht, Michèle Van Nuffel en Claudia Rombaut serveerde er een aperitief met aperitiefbordje en een pasta voor 100 personen. Iedereen betaalde 25 euro en de opbrengst gaat integraal naar het goede doel.

“Volgend jaar in maart lopen we voor Kom Op Tegen Kanker. Met ons vier leggen we 100 km af: Sanne loopt er 40 km, Michèle 30 km, Suzan 20 en Claudia 10 km”, zeggen de dames. “Elk ploegje moet proberen 2.500 euro in te zamelen”, zeggen ze.

Team Om Te Zien kon rekenen op Aalsterse steun voor De Langste Tafel. Carte Blanche versierde de tafel, Don Bosco maakte de saus en Villa Vilander zorgde voor de gepaste locatie en ondersteuning.

Meer info over het doel van Team Om Te Zien vind je op de website van de ‘100 km Run’.