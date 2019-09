Alleen N-VA-burgemeesters in Denderstreek bergen tricolore sjerp definitief op Rutger Lievens Claudia Van den Houte Koen Moreau

30 september 2019

17u11 4 Aalst In de Denderstreek zijn vooral burgemeesters van N-VA blij dat ze eindelijk van de tricolore sjerp af zijn. Burgemeesters van Open Vld, CD&V of andere partijen houden vast aan hun tricolore sjerp. “Anders is het verschil tussen een schepen en een burgemeester niet meer duidelijk”, klinkt het.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) uit Aalst liet bij zijn aantreden alle Belgische vlaggen verwijderen waar ze niet wettelijk verplicht waren. Hij zal dus met zeer veel plezier de tricolore sjerp voorgoed opbergen. “Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord maakt mogelijk dat burgemeesters voortaan zelf zullen kunnen kiezen welke sjerp ze dragen. Zelf zal ik uiteraard opteren voor de Vlaamse versie van de sjerp. Het is een keuze die in feite ook naadloos aansluit bij de bevlagging aan de officiële gebouwen in onze stad: al twee legislaturen kiezen in we in Aalst voor de Vlaamse vlaggen waar dat mogelijk is. We zijn fiere Aalstenaars en zelfbewuste Vlamingen, en dat mag wat mij betreft ook doorsijpelen in de symboliek”, zegt D’Haese (N-VA).

Fier

Ook de afschaffing van de opkomstplicht vindt hij een goede zaak. “Dit wil niet zeggen dat er minder betrokkenheid zal zijn, wel integendeel: burgers krijgen meer inspraak, want ook de lijststem verdwijnt en de grootste stemmentrekker van de grootste lijst zal automatisch het recht krijgen een coalitie te vormen”, zegt de burgemeester van Aalst. “Mijn partij en ikzelf zullen er ook alles aan doen om de mensen te motiveren om van hun stem ook effectief gebruik te maken op verkiezingsdag. Het gemeentelijk niveau staat het dichtst bij de mensen, en ik ben ervan overtuigd dat zij die stem ook willen en zullen laten horen.”

Wij zijn fiere en zelfbewuste Vlamingen. Dat mag wat mij betreft ook doorsijpelen in de symboliek Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA)

Burgemeester van Haaltert Veerle Baeyens (N-VA) zal de Vlaamse sjerp dragen: “We zijn Vlaamse burgemeesters, dus fier op onze regio”, aldus Baeyens. Opmerkelijk, zij is wel tegen het afschaffen van de opkomstplicht. “Bewust kiezen is een must. De democratie en vooral het stemrecht is iets waar velen voor vochten en waar jaren over gegaan zijn om dit recht te bekomen. Ik ben dus voorstander tot behoud van de opkomstplicht.”

Geen debat waard

De CD&V burgemeesters van Erpe-Mere en Lede liggen niet echt wakker van de keuze en bergen hun tricolore sjerp vooralsnog niet op. Uyttendaele overweegt wel af en toe te wisselen. “Als je voor een Vlaamse sjerp mag kiezen, zal ik dat af en toe doen. Wel vraag ik me af hoe mensen het verschil nog zullen zien tussen de burgemeester en de schepenen.” Collega De Waele van Erpe-Mere is resoluter. “Ik zal tot het einde van mijn mandaat de tricolore blijven dragen.”

Met de huidige sjerp is het duidelijker wie er burgemeester of schepen is. Ik snap niet waarom we hierin tijd en energie moeten stoppen Burgemeester van Denderleeuw, Jo Fonck (LvB)

Jo Fonck (LvB), burgemeester van Denderleeuw is voor het behoud van de Belgische driekleur. “Ik vind dit geen debat waardig. Ik denk dat er andere prioriteiten zijn waar er eerst werk van moet worden gemaakt. Met de huidige sjerp is het ook duidelijker wie er burgemeester of schepen is. Ik snap niet waarom we hierin tijd en energie moeten stoppen”, aldus burgemeester Jo Fonck (LvB).

Ik hou van Vlaanderen

Hij is tegen de afschaffing van de opkomstplicht: “Het is een symbool van de democratie dat mensen om de zes jaar mogen gaan stemmen. Als je stemmen niet verplicht maakt, dan zal de lokale politiek meer energie stoppen in mensen warm maken om te gaan stemmen en zal het minder over inhoud gaan”, zegt Jo Fonck (LvB).

Tania De Jonge (Open Vld) uit Ninove zal de tricolore blijven dragen. “Ik heb een tricolore sjerp aangekocht bij de aanvang van mijn ambtstermijn en zal die blijven dragen. Ik ben een Europeaan in België en hou van Vlaanderen, het symbool van de Vlaamse leeuw staat trouwens op de burgemeesterssjerp”, zegt ze.