Alle tweedejaars mogen gratis naar toneel over veilig verkeer Rutger Lievens

06 juni 2019

14u43 0 Aalst Alle leerlingen van het tweede leerjaar in Aalst en deelgemeenten kunnen naar de speelse toneelvoorstelling ‘Stop ‘n Go!’ Zo leren ze op een leuke manier hoe ze zich veilig moeten verplaatsen in het verkeer. De voorstellingen worden gratis aangeboden door de stad Aalst.

“In het kader van de ‘Aalst ontknoopt’-campagne werkt stad Aalst verschillende acties uit om zoveel mogelijk ouders en kinderen te sensibiliseren om te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar school te gaan. Zo wordt de Pontstraat sinds april elke woensdag ingericht als schoolstraat, worden er al enkele jaren fluorescerende rugzakjes weggegeven om de zichtbaarheid van de kinderen in het verkeer te verhogen en staat er gratis een verkeerseducatieve koffer ter beschikking van kleuters”, zegt schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

In juni worden alle leerlingen van het tweede leerjaar in Groot-Aalst uitgenodigd om gratis de toneelvoorstelling ‘Stop ‘n Go!’ bij te wonen. “De stad organiseert 5 voorstellingen in Aalst centrum en in de deelgemeenten voor in totaal zo’n 600 leerlingen. Deze educatieve jeugdvoorstelling is ontwikkeld door kunstencentrum Vlaams Fruit in samenwerking met de Provincie Oost- Vlaanderen. Het gaat over verkeersveiligheid, zichtbaarheid en duurzame verplaatsingen”, zegt burgemeester Christoph D’Haes (N-VA). “De kinderen krijgen leuke voorbeelden van hoe het als voetganger of fietser moet zijn in het verkeer. Bij de voorstelling hoort ook een begeleidende map met diverse opdrachten. Daarmee kunnen leerkrachten later in de klas aan de slag.”