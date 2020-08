Alle sportcompetities kunnen hervatten, in eerste instantie nog zonder publiek Rutger Lievens

16 augustus 2020

10u32 4 Aalst “In Aalst kunnen alle sportcompetities hervatten. In eerste instantie zal dit helaas nog zonder publiek moeten”, zegt schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA).

Sportcompetities kunnen momenteel doorgaan in Aalst, maar je dient wel rekening te houden met de coronamaatregelen die van kracht zijn. Sporten in georganiseerd verband is toegelaten. Contact is toegestaan, de groep moet beperkt blijven tot 50 personen en er moet een meerderjarige als verantwoordelijke aanwezig zijn. Je moet je handen voor en na het sporten wassen en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaken. Je moet ook de veiligheidsprotocollen volgen. Sportactiviteiten en -wedstrijden moeten plaatsvinden zonder publiek.

Mondmaskers zijn verplicht in openbare gebouwen voor de publiek toegankelijke delen of wanneer de afstand van 1,5 meter niet gerespecteerd kan worden. Dat betekent in een sporthal ook aan de inkom, gangen, toiletten, cafetaria wanneer men rechtstaat.