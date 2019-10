Alle jeugdwedstrijden van Okapi uitgesteld, profliga beslist vandaag over eerste ploeg: “In het slechtste geval, kan Okapi Aalstar verdwijnen.” Rutger Lievens

07u24 6 Aalst “In het slechtste geval kan Okapi Aalstar verdwijnen”, zegt Marc Verlinden, voorzitter van Basketbal Vlaanderen. De Vlaamse basketfederatie zetten alle jeugdwedstrijden van Okapi Aalstar van dit weekend ‘on hold’. De profliga beslist vandaag of de eerste ploeg mag spelen tegen Bergen, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Het is op dit moment onduidelijk of Okapi Aalstar wel over een stamnummer beschikt.

De basketfederaties onderzoeken of de overdracht van het stamnummer van de oude vzw naar de nieuwe CVBA reglementair is gebeurd. De geijkte procedure daartoe zou niet of onvoldoende gebeurd zijn. Basketbal Vlaanderen besliste al om alle jeugdwedstrijden uit te stellen, de profliga beslist vandaag of de wedstrijd tegen Bergen doorgaat.

De kans dat dat gebeurt, lijkt weliswaar klein. In de Franstalige pers zegt Marc Verlinden, voorzitter van Basketbal Vlaanderen, dat je dit scenario geen enkele club toewenst. “In het slechtste geval kan Aalstar verdwijnen”, zegt hij.