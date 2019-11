Alle catalogi van Thomas Cook staan klaar voor de vuilkar Rutger Lievens

07 november 2019

08u35 8 Aalst Bizar beeld aan de ingang van het Neckermann-filiaal in de Lange Zoutstraat in Aalst. Zakken vol met Thomas Cook-catalogi staan er te wachten op de vuilniskar. Na het faillissement van Thomas Cook zijn zij waardeloos geworden.

Na het faillissement van Thomas Cook Retail België kwamen 62 Belgische winkels van Neckermann in handen van de Spaanse speler Wamos. De traditionele Thomas Cook- of Neckermann-pakketreizen vind je daar niet meer, alleen nog reizen van Corendon of Sun Weg.