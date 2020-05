Alle bewoners Aalsterse woonzorgcentra getest: “Nog 50 van 1077 hebben het coronavirus” Rutger Lievens

15 mei 2020

16u54 86 Aalst Alle bewoners en het personeel van Aalsterse woonzorgcentra zijn getest. Uit die resultaten blijkt dat 50 van de 1.077 bewoners nog besmet zijn met het coronavirus. Van de 885 personeelsleden zijn er vijftien afwezig door het coronavirus. In de coronaperiode waren er in totaal 44 overlijdens in de OCMW-woonzorgcentra te betreuren, maar het is niet duidelijk hoeveel van die mensen echt door corona zijn gestorven.

Uit een rondvraag blijkt dat een aantal woonzorgcentra erin geslaagd zijn om het coronavirus buiten de muren te houden. Onder meer in De Toekomst in Aalst, Aqua Vitae in Gijzegem en OLV Ten Rozen in Aalst raakte niemand besmet. “Met veel trots kunnen we melden dat zowel onze bewoners als onze medewerkers coronavirusvrij zijn. Er werden 89 medewerkers en 101 bewoners getest en deze waren allemaal negatief”, zegt Liesbeth Vlaeminck, waarnemend directeur van De Toekomst. Dit is een opsteker voor velen. Dit is geen garantie dat dit zo zal blijven maar we doen ons uiterste best om vrij van besmettingen te blijven”, zegt ze.

Babbelbox

In OLV Ten Rozen is men al even blij dat het virus is weggebleven. Om een en ander te vieren was er deze week een openluchtoptreden met liedjes van in de goeie oude tijd. De bewoners klapten in de handen van achter het raam. Zij blijven veilig binnen in hun bubbel. Binnenkort kunnen ze weer contact hebben met hun familie via een Babbelbox die het rusthuis gewonnen heeft.



Alle 1.077 bewoners in Aalsterse woonzorgcentra zijn intussen getest en op 13 mei waren er nog vijftig positief. Ondertussen zijn er 795 van de 885 personeelsleden getest en vijftien van hen zitten thuis met corona. Dat zijn de laatste beschikbare cijfers die de stad Aalst kon meedelen op vraag van gemeenteraadslid Huguette Van Medegael (sp.a). Bemoedigende cijfers, want het gaat dus maar om een klein percentage van de bewoners die nu nog besmet is. “Ik heb de cijfers opgevraagd uit bezorgdheid om de bewoners en personeel, want ik werk zelf op een geriatrie. Het stadsbestuur heeft goed haar best gedaan om de crisis in de woonzorgcentra aan te pakken. Maar ik miste wat transparantie over de cijfers en de aanpak”, vindt Van Medegael (sp.a).

44 overlijdens

In de vier OCMW-woonzorgcentra zijn er nog tien personen positief. In de woonzorgcentra van het OCMW zijn er negen personeelsleden afwezig door het coronavirus. De voorbije periode stierven er 44 bewoners van OCMW-woonzorgcentra in Aalst. Veertien in De Faluintjes, zeventien in Sint-Job, zeven in Mijlbeke en zes in De Hopperank. “Belangrijk om te vermelden is dat het om zowel overlijdens door het coronavirus als andere overlijdens gaat. Pas vanaf 20 april werd er daarop een onderscheid gemaakt en voordien waren er te weinig testen”, zegt het stadsbestuur van Aalst.