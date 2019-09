ALIAS: Werk van 10 internationale kunstenaars op zeven Aalsterse locaties Rutger Lievens

25 september 2019

13u26 4 Aalst Vanaf dit weekend opent ALIAS van kunstencentrum Netwerk in Aalst. Werk van tien internationaal gerenommeerde artiesten is te zien op zeven locaties in de stad. Niet te missen.

“ALIAS toont werk van tien internationaal gerenommeerde kunstenaars op verschillende plaatsen in de stad Aalst. Elke kunstenaar brengt, in zijn of haar unieke beeldtaal, een eigen verhaal”, aldus kunstencentrum Netwerk Aalst. “De stad is dus het speelveld van de kunstenaar. Op bepaalde locaties fungeert de stad als decor voor fictieve personages, op andere treedt ze zelf als protagonist naar voren. Waarheid en fictie zijn daarbij niet altijd te onderscheiden.”

Eén van de meest in het oog springende werken staat opgesteld in het SUBB-gebouw aan Hertshage. Het is het kleurrijke en imposante werk van Tai Shani. Het werk is in de running voor de Turner Prize. Eén van de meest prestigieuze prijzen in de hedendaagse kunst.

Alle info op de website van Netwerk Aalst.

Kunstenaars en locaties:



Bianca Baldi

Play-White 2019

Locatie: Huis De Bolle, tweede verdieping - Zwarte Zustersstraat 15

Omar A. Chowdhury

Augustijn 2019

Locatie: Netwerk Aalst - Houtkaai 15

Lucile Desamory

MESSAGES 2019

VU DE L’EXTÉRIEUR 2019

Locatie: CC De Werf - Molenstraat 51

Ieva Epnere

Es mãcēju danci vest 2018

Locatie: Feestzaal - Grote Markt 3

Ghislaine Leung

VIOLETS 3 2019

Locatie: Netwerk Aalst - Houtkaai 15

Virginia Lupu

Failproof Witch 2019 Holy Sun I’m Not Raising Up the Wind From the Earth, But I’m Raising Your Circle Onto My Head And Your Rays Into My Eyelashes 2019

Locatie: Belfort - Grote Markt 19

Wendy Morris

Travelogue of the Wandering Womb, her Fantastic Encounters and Curious Utterings 2019

Locatie: Huis De Bolle, eerste verdieping (atelier) - Zwarte Zustersstraat 15

Locatie: Tuin van Hotel van Langenhove - Ingang langs Zwarte Zustersstraat 10

Daniela Ortiz

The Empire of Law 2019

Locatie: Netwerk Aalst - Houtkaai 15

Ria Pacquée

Le mien, le tien, le sien 2019

Locatie: Violettestraat 2

Tai Shani

DC: Semiramis 2019

Locatie: SULBB - Hertshage 10