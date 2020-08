Alarmdrempel coronabesmettingen in Aalst overschreden: de laatste week 26 nieuwe besmettingen Rutger Lievens

16 augustus 2020

11u54 17 Aalst Ook in Aalst is nu de alarmdrempel overschreden. De voorbije week zijn er 26 nieuwe besmettingen vastgesteld, wat neerkomt op 30 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Toch moeten Aalstenaars zich daar nog niet direct zorgen over maken, volgens burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

“Het aantal besmettingen in Aalst is met 4 gestegen. Op zich is dit niet alarmerend, aangezien het allemaal leden van hetzelfde gezin betreft”, zegt de burgemeester. Het OCMW helpt nu het gezin, onder meer met boodschappen. “Dankzij goede, want precieze locatieve indicatoren volg ik de evoluties stipt op. De quarantaine van deze mensen wordt zeer goed opgevolgd, ook vanuit de stadsdiensten. Ik wil alle stadsgenoten oproepen alert te blijven en de maatregelen te blijven respecteren. Op 21 augustus zal de Veiligheidscel de situatie opnieuw evalueren.”

Volgende week vrijdag zal de veiligheidscel dus beslissen over eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen.