Al van woensdagavond kamperen ouders aan SJC Humaniora, zaterdag pas inschrijving Rutger Lievens

12 maart 2020

15u21 63 Aalst Vorige week kampeerden er ouders in de Pontstraat om hun kind in te kunnen schrijven in de basisschool van het Sint-Jozefscollege in Aalst, nu gebeurt hetzelfde voor de schoolpoort van het Sint-Jozefscollege Humaniora. 113 leerlingen staan er al op de lijst die door enkele ouders voor de poort wordt bijgehouden. Alle ouders moeten om de zes uur - allemaal tegelijk, ook in coronavirus-tijden - aanwezig zijn aan de school want dan worden de namen afgeroepen.

Voor de lagere school van het Sint-Jozefscollege in de Pontstraat in Aalst stond er vorige week van woensdag tot maandagochtend een camper geparkeerd met overnachtende ouders. De ouders die hun kinderen willen inschrijven in de school aan de overkant van de straat, Sint-Jozefscollege Humaniora, houden het bij klapstoeltjes, paraplu’s en slaapzakken.

113

In totaal zijn er 220 vrije plaatsen in het SJC. Donderdagmiddag stonden er al 113 namen van leerlingen op de lijst die ouders aan de schoolpoort bijhielden. “Woensdag om 19 uur stonden de eerste ouders hier aan de poort. Toen waren er al enkelen een paar uur aan het rondrijden in de buurt van de school. Via Whatsapp en sms werd de rest verwittigd en voor we het wisten stonden er 80 à 90 namen op de lijst”, vertellen twee mama’s die de wacht hielden donderdagvoormiddag.

Al snel werd er een systeem uitgedokterd. “De inschrijvingen starten pas zaterdagvoormiddag. Hier met z’n 100 blijven kamperen tot dan, niemand zag dat zitten, dus werken we in shiften. Een groepje ouders houdt om beurten de wacht en de lijst bij. Om de zes uur worden alle namen afgeroepen en moet iedereen aanwezig zijn op school. Dat betekent wel dat alle ouders ook om 2 uur ‘s nachts voor de schoolpoort moeten staan”, zegt Benjamien Crabbe, een van de ouders.

Corona

Sommige ouders hopen dat de school de kapel openzet om daar te overnachten, zoals de voorbije jaren het geval was. Anderen vinden dat niet zo een goed idee met het coronavirus dat de ronde doet. Misschien is het ook niet zo een goed idee om om de zes uur met 100 mensen samen te komen en dichtbij mekaar voor een schoolpoort te staan? “Het gebeurt in de openlucht en daar is het risico om elkaar te besmetten toch minder, wordt gezegd”, aldus Benjamien. Ook voor andere ouders is het een berekend risico. “We hebben hier een paar dagen ziekte voor over”, zeggen ze. “Als ons kind maar in een goede school ingeschreven is.”