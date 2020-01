Exclusief voor abonnees Al 750 exemplaren verkocht van ‘Gezond Gezind’: “Onze dagelijkse kost gebundeld in een boek” Rutger Lievens

09 januari 2020

14u11 0 Aalst Al 750 exemplaren zijn er verkocht van ‘Gezond Gezind’, het kookboek van Nele Brusselmans (29) en Gert Van Reckem (25). In het boek bundelen ze het voedingsadvies die ze als personal trainer aan hun klanten geven. In totaal staan er meer dan 60 recepten in. Het boek is zo populair dat er een tweede druk op komst is.

Nele Brusselmans (29) en Gert Van Reckem (25) schreven samen het boek ‘Gezond Gezind’. Nele is naast haar job als leerkracht Economie en Engels in het Aalsterse Lyceum ook hobbykok en personal trainer. Gert Van Reckem is 25 jaar, personal trainer van onder meer zanger Christoff en binnenkort ook Pommeline (Temptation Island). Daarnaast is hij coördinator van Fitness.be (Belgische Fitness Organisatie) en sportmanager in sportcentrum De Schreef in Aalst.

Dagelijkse kost

“Het boek is eigenlijk ontstaan door mijn klanten zelf. Ik geef voedingsadvies aan elke klant, maar na enkele maanden was het soms moeilijk voor de mensen om variatie te hebben op vlak van hun voeding. Daarom zijn wij onze dagelijkse kost beginnen bundelen. Het boek is volledig door onszelf gemaakt. Alles hebben we zelf geschreven, gekookt, foto’s getrokken,... Wij zijn dan ook zelf uitgever”, zegt Gert.

