Al 60 handtekeningen tegen woningen op natte Molenkouter Rutger Lievens

17 september 2019

14u00 11 Aalst Buren verzetten zich tegen het verkavelen van de Molenkouter in Hofstade. Er zijn al 60 handtekeningen verzameld, allemaal van mensen die bezwaar hebben tegen het bouwen van nieuwe woningen op de groene kouter. “In de winter staat deze weide onder water, je kan hier soms zelfs schaatsen. En daar ga je dan huizen zetten?” vragen de buren zich af.

Er loopt een vergunningsaanvraag voor het verkavelen van de grond in drie loten. Op twee van die loten komen twee halfopen eensgezinswoningen. Daarmee wordt een deel van de groene Molenkouter bebouwd, tot grote onvrede van de omwonenden. “De weide dienst als bufferzone tegen het overstromingsgevaar van de Molenbeek. In de winter staat deze plek onder water. Daar wil men huizen bouwen? Heeft men niets geleerd uit het verleden?”, zeggen de buren. In het verleden liepen verschillende wijken in Hofstade onder water door de Molenbeek die uit haar oevers trad.

Volgens de buren is dit landbouwgrond, maar als je de bestemmingsplannen bekijkt is een deel inderdaad ingekleurd als rode woonzone en is het dus in principe toegestaan daar te bouwen. In 2015 was er al eens een verkavelingsaanvraag, maar toen weigerde de stad die onder meer omwille van het overstromingsgevaar. Op dit moment wil Caroline Verdoodt (N-VA), schepen van Ruimtelijke Ordening, er nog niks over kwijt. “Het openbaar onderzoek loopt nu. Binnenkort zal het stadsbestuur zich daar een mening over vormen”, zegt ze.