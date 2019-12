Al 277 inschrijvingen voor kerstfeest van Kerst in de Stad Rutger Lievens

19 december 2019

17u55 9 Aalst “De inschrijvingen voor het kerstfeest voor kwetsbare Aalstenaars stromen binnen”, zegt schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA). “277 personen schreven zich al in voor Kerst in de Stad, het Aalsterse kerstfeest voor iedereen die het wat moeilijker heeft of eenzaam is. Jaarlijks kunnen 300 Aalstenaars samen kerst vieren op 25 december.”

“Bij een kerstfeest hoort een feestmaaltijd: er is een aperitief, soep, een voorgerecht en een hoofdgerecht. Ook voor de bijna honderd kinderen is er extra positief nieuws: de Kerstman komt langs en er is animatie”, zegt schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA). “Belangrijk om weten is wel dat ook late inschrijvers nog steeds welkom zijn.”

Kamiel Sergant

Het kerstfeest wordt georganiseerd door de feitelijke vereniging ‘Kerst in de Stad’, met medewerking van stad en OCMW Aalst. Het kerstfeest ontstond in de jaren tachtig door carnavalskeizer Kamiel Sergant. Hij bood hulp aan mensen die het wat moeilijker hadden. Hij verdeelde voedselpakketten en kledij, maar organiseerde ook jaarlijks een kerstfeest en dit op kerstdag zelf. “Gelukkig werd de fakkel van Kamiel overgenomen door de vzw ‘Kerst in de Stad’. Hun activiteit past volledig in onze visie om armoedebestrijding en eenzaamheid samen met het middenveld aan te pakken”, zegt de schepen.

Financiële tussenkomst

“Daarom voorzien de stad en OCMW voor deze beleidsondersteunende actie subsidies en logistieke ondersteuning. Een kerstfeest is een sociaal gebeuren. En als stadsbestuur hebben we hierbij extra ook oog voor de meest kwetsbaren. Daarom wordt er een financiële tussenkomst vrijgemaakt zodat ook OCMW-cliënten kunnen genieten van dit kerstfeest”, verduidelijkt Smeyers.

Dit jaar worden de opbouw, afbraak, bereiding van de maaltijden en bediening verzorgd door een enthousiast team van vijftig vrijwilligers. Ook het aperitief wordt door hen verzorgd, alsook de taxidienst voor minder mobielen. Tot slot zijn er ook nog een hele reeks ‘vrijwilligers op afstand’, scholen en bedrijven actief bezig geweest voor logistieke en materiële steun.