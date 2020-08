Al 2.409 steunbetuigingen in online rouwregister voor Ilse Uyttersprot Rutger Lievens

05 augustus 2020

16u54 8 Aalst Al 2.409 personen schreven iets in het online rouwregister dat de stad Aalst opende naar aanleiding van de moord op oud-burgemeester Ilse Uyttersprot (CD&V). Een handvol mensen schreef iets in het rouwregister in de balie van het Aalsters stadhuis. Op dat rouwregister in het stadhuis is er kritiek van Uitvaartunie Vlaanderen. “Dat mag niet omwille van corona”, luidt het.



Uitvaartunie Vlaanderen zegt dat het gebruik van rouwregisters verboden is en vraagt zich af waarom de stad Aalst het wel mag. “Stad Aalst heeft een condoleanceregister neergelegd voor het overlijden van Ilse Uyttersprot. Volgens de richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria van het Agentschap Binnenlands Bestuur in verband met Covid-19 (datum 29 juli) is dit echter niet toegestaan. In de wet staat: ‘Het gebruik van condoleanceboekenis verboden. Mensen worden aangeraden om hun medeleven te betuigen via socialemedia en online websites zoals rip.ie, of per sms of brief.’ Voor uitvaartondernemers gelden kennelijk andere regels dan voor politici”, zegt de Uitvaartunie.

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) vindt het overdreven. “Een overdreven en zelfs een beetje wereldvreemde reactie van de Uitvaartunie is dit. Natuurlijk gelden er voor politici geen andere regels”, zegt de burgemeester van Aalst. “Zeer duidelijk heb ik aan onze stadsgenoten gezegd dat rouwbetuigingen bij voorkeur online worden overgemaakt. Op dit moment deden dit reeds 2.409 personen. Maar er zijn ook nog altijd mensen die niet over een computer of digitale toegang beschikken en toch graag eer willen bewijzen aan Ilse Uyttersprot.”

“Het overlijden van Ilse, van iemand die zeer veel heeft gedaan en betekend voor Aalst, raakt de hele stad”, zegt D’Haese. “Laat duidelijk zijn dat ik er alleszins voor zal zorgen dat het voor Aalstenaars zonder digitale mogelijkheden in het Administratief Centrum mogelijk zal zijn om Ilse eer te bewijzen, weliswaar op een veilige en verantwoorde manier. In het stadhuis worden de regels nog altijd bepaald door de burgemeester en de veiligheidsvoorschriften zeer rigoureus opgevolgd, en dat zal ook bij het rouwregister voor Ilse het geval zijn.”