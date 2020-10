Al 143 coronapatiënten overleden in Aalsterse ziekenhuizen sinds start pandemie Rutger Lievens

13 oktober 2020

13u59 7 Aalst Sinds de start van de pandemie zijn er 143 patiënten overleden aan het coronavirus in Aalsterse ziekenhuizen. 673 coronapatiënten mochten genezen het ziekenhuis verlaten.

De stad heeft een laatste stand van zaken bekendgemaakt met cijfers over de coronapandemie. Op 12 oktober lagen er 33 coronapatiënten in het ASZ of OLV-ziekenhuis van Aalst vier patiënten worden verzorgd op Intensieve Zorgen. Daarvan worden er drie beademd.

Op 12 oktober werd er nog een overlijden - veroorzaakt door het coronavirus - gemeld in een Aalsters ziekenhuis. In totaal zijn er nu al 143 coronapatiënten overleden in ziekenhuizen op Aalsters grondgebied. Het goede nieuws is dat sinds de start van de pandemie 673 patiënten die besmet waren met corona het ziekenhuis genezen hebben mogen verlaten.