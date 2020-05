Al 135 computers ingezameld voor kwetsbare gezinnen: “Ook Julie (6) kan nu thuis taken maken met laptop” Rutger Lievens

07 mei 2020

17u37 0 Aalst De solidariteit die op gang kwam door de corona-epidemie kent geen grenzen. In de hele derde graad van het Aalsterse basisonderwijs is er nu geen kind meer zonder computer. Zo kunnen ook kinderen die thuis geen laptop hebben, voortaan de online lessen meevolgen. In totaal worden 135 computers verdeeld. Bij Vierdewereldgroep Aalst hopen ze dat na corona de solidariteit blijft bestaan.

Dat kinderen in kwetsbare gezinnen vaak thuis geen computer of internettoegang hebben, dat is natuurlijk geen probleem dat er pas is sinds de pandemie. “Maar het wordt nu wel heel erg duidelijk dat het een probleem is”, zegt Maria Hebbelinck van de Vierdewereldgroep in Aalst. Zolang de kinderen nog naar school konden, werd de afwezigheid van een laptop thuis door de samenleving niet echt als urgent beoordeeld. “Nu komt dit pijnpunt naar boven en het is goed dat er solidaire mensen hier iets aan willen doen”, zegt Maria. “Hopelijk blijft die solidariteit ook bestaan als corona verdwenen is.”

In Aalst sloegen de Vierdewereldgroep, de stad Aalst, het onderwijs, het bedrijf Tech Data en de organisatie Ondernemers voor Warm België de handen in mekaar voor het project ‘digitAALST’. “135 laptops werden ingezameld en klaar gemaakt om opnieuw gebruikt te worden door de leerlingen”, zegt Nele Buyl van de Vierdewereldgroep. “We zijn heel blij met het behaalde resultaat tot nu toe, maar we hebben nog eens een 115-tal laptops nodig om ook de tweede graad van het lager onderwijs te kunnen ondersteunen. En ook de noden in het Aalsterse secundair onderwijs zijn nog groot. We willen dan ook graag een oproep doen om dit project te blijven steunen. Bovendien wensen we dit project ook in Aalst structureel te verankeren, zodat ook na corona kwetsbare gezinnen digitale toegang kunnen blijven krijgen.”

Eindelijk op Bingel

In basisschool De Nieuwe Arend deed een rondvraag in de school en tien leerlingen lieten weten dat ze thuis geen laptop hadden om mee te werken. “Zij zijn nu geholpen. Vier van hen hebben een laptop dankzij ‘digitAALST’ en zes anderen kregen een computer mee van school. Via Telenet is er tot 30 juni ook gratis internet voor leerlingen die daar geen toegang tot hebben”, zegt directrice Elke D’Haeseleer.

De zesjarige Julie Deroo uit het eerste leerjaar van kwam samen met haar papa een computer ophalen. “Julie woont door omstandigheden bij haar oma, maar die heeft geen computer. Dus moest ze de lessen volgen via de smartphone”, zegt papa Ludo. “Niet evident. Van de school kregen we dan werkblaadjes om zo verder te kunnen werken, maar nu kan ze helemaal meedoen met de rest van de klas. Bingel en zo, ze zal het snel kunnen”, zegt Ludo.