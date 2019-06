Al 13 acties gepland op Technigo voor Rode Neuzen Dag Rutger Lievens

18 juni 2019

14u21 9 Aalst Technigo in Aalst is een trotse Rode Neuzen School. De school in de Ledebaan heeft al dertien acties op het programma staan. Van een pizzaverkoop tot het maken van een Rodeneuzenworst. De opbrengst gaat naar een bezinningsruimte op school.

Drie leerkrachten van de school trekken zich de coördinatie van de vele acties voor Rode Neuzen Dag aan: Riet Cools, Peter Pycke en Melissa Stuerebaut. “Het doel is om dit jaar de leerlingen actief te betrekken bij de acties. De opbrengst gaat dit keer integraal terug naar onze school. Vorig jaar haalden we zo 3.600 euro op en kregen we 1.000 euro van dat bedrag. Dit jaar krijgen we het volledige bedrag dat we inzamelen.”

Met het geld wil de school een stille ruimte realiseren. “Er zijn wel wat leerlingen die iets meegemaakt hebben in hun leven. Rouw, verdriet of gewoon tot rust komen, er zal plaats voor zijn in de bezinningsruimte die we willen inrichten in onze school”, zeggen de leerkrachten.

Alle opleidingen worden betrokken: de leerlingen Bakkerij doen een pizzaverkoop en bakken cake, Schoonheidsverzorging organiseert verwendagen, Haartooi doet workshops, de slagerij maakt Rodeneuzenworst. In totaal zijn er al dertien acties gepland.