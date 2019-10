Al 102.000 euro op de teller van Levensloop Aalst Rutger Lievens

01 oktober 2019

13u43 3 Aalst Meer dan 102.000 euro is er al opgehaald voor Levensloop Aalst van dit weekend en de teller loopt nog. Op 5 en 6 oktober vindt Levensloop plaats in het stadspark van Aalst. Zo’n 3.500 mensen lopen er voor de Stichting Tegen Kanker.

Komend weekend is het stadspark het decor voor het grootste sociale event dat Aalst kent: Levensloop. 3.572 deelnemers in 81 teams nemen deel. “Dit is de vierde editie, een editie waar Aalst alweer één van de pioniers blijkt. We hadden al de meeste ambiance, we kenden al de mooiste locatie, met onze mascotte Hope bewezen we dat Levensloop leeft in onze stad”, zegt Sven De Smet van Levensloop. “Hij was overal: op elke braderie, sportmanifestatie, rommelmarkt, in de stad, op scholen, in bedrijven. Nu bereidt hij zich voor op een weekend vol hoop, strijd, plezier, samenhorigheid, herinneren en vieren of zoals we in Aalst zeggen: ‘Gans Oilsjt on iejn zjiel’.”

170 vechters

Momenteel zijn 170 vechters ingeschreven die door de comitéleden en andere vrijwilligers gaan verwend worden. “Het zijn onze eregasten, zij die ooit te horen hebben gekregen: ‘U heeft kanker’. Zij die overwonnen of nog vechten”, zeggen de organisatoren.

De openingsceremonie start zaterdag om 14.30 uur in aanwezigheid van de twee peters Inti De Ceukelaire en Jean-Marie Pfaff. De eerste ronde is een ereronde door de vechters.

De kaarsenceremonie start om 21 uur. Om 22.30 uur start de fluorun, een organisatie van De Schreef en Comar Sport. Zondag om 14.45 uur start de eindceremonie, waarbij het opgehaalde bedrag zal worden bekendgemaakt.