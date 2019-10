AKV Wadesdavoriet maakt een comeback Rutger Lievens

13 oktober 2019

11u54 2 Aalst De Aalsterse carnavalsgroep AKV Wadesdavoriet maakt een comeback. De groep stopte ermee in 2017 maar doet opnieuw mee in de stoet van 2020.

Dat zegt Aiko Heck, zoon van prins carnaval Michel Heck. Prins Michel stichtte de groep samen met zijn broer Freddy en Bart Neirinckx begin jaren 90. In 2017 stopte de groep ermee. “Mijn favoriete carnavalgroep gaf er de brui aan in 2017. Het was achteraf bekeken een overhaaste beslissing. Veel leegte en weinig motivatie bleef over”, zegt Aiko.

Door het stoppen van de groepen AKV De Matotten, AKV Mismiejsterd en AKV Gralek Grosj, waren er drie plekken vrijgekomen in de stoet en kreeg Wadesdavoriet de kans om een comeback te maken.

“Ik mag jullie officieel kan meedelen dat Wadesdavoriet terug AKV Wadesdavoriet mag genoemd worden, veel sneller dan ik had verwacht. Dat het niet gemakkelijk zal worden zo laat op het jaar zijn we ons allemaal van bewust, maar we zijn 200% gemotiveerd. De dingen gaan de goede richting in, dus was het nemen van het risico meer dan waard”, zegt Aiko Heck.