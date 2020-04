Afval in brand gestoken in leegstaande fabriek van tuinmachines Koen Baten

09 april 2020

17u50 0 Aalst Op de Geraardsbergsesteenweg in Erembodegem bij Aalst werd de brandweer donderdagmiddag opgeroepen voor een brand bij het voormalige Huba. Het bedrijf deed in tuinmachines, maar de gebouwen staan al een tijd leeg. Vermoedelijk gingen er enkele personen naar binnen en staken ze daar wat materiaal in brand.

Het was iets voor 17.00 uur dat de brandweer een oproep kreeg van enkele personen die rook zagen komen uit de gebouwen. Meteen gingen ze massaal ter plaatse, maar de brand kon snel onder controle gebracht worden. Wie het materiaal in brand stak is niet duidelijk, vermoedelijk gaat het om vandalisme.

De schade bleef beperkt en de situatie was snel onder controle waardoor de brandweer kon beschikken.