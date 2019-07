Afterworkparty op de Zomerkaai met PaulOst & MCharris Rutger Lievens

31 juli 2019

17u38 8 Aalst Aan de Zomerkaai in Aalst is er vrijdag 2 augustus een afterworkparty met PaulOst & MCharris.

“Voor de Aalstenaar zijn deze twee geen onbekende gezichten. Ze draaiden al verschillende keren plaatjes in Café Vredeplein en Café Noir”, zeggen de organisatoren. “Ze nemen jullie met plezier mee in hun muzikale trip van funk, disco en melodische house. Voor de hongerigen staan de taco’s van Baar Mobiel - By B65 op het menu.”