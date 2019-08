Aftellen naar Cirk: L’Éolienne – Lance-moi en l’air Rutger Lievens

21 augustus 2019

14u07 2 Aalst De zomervakantie is niet compleet zonder drie dagen Cirk! in Aalst. Op 23, 24 en 25 augustus verovert het circus weer de pleinen van Aalst. Er is zoveel keuze, dus waar moeten we nu precies naartoe? Wij vroegen aan programmator Liesbeth Bonner om vijf voorstellingen uit te kiezen die je niet mag missen. Vandaag: L’Éolienne – Lance-moi en l’air

“Wil je even aan het drukke festivalgedruis ontsnappen, koop dan ook een ticketje voor compagnie L’Éolienne met hun voorstelling Lance-moi en l’air in de Sint-Jozefskerk. Deze muisstille dansvoorstelling slaagt er toch in je geen seconde met rust te laten. Ze zit vol zwaar fysieke acrobatie. Het acrobatenduo moet achteraf flink uithijgen, ik word al moe van er alleen maar naar te kijken en mijn adem in te houden”, zegt Liesbeth Bonner.

Locatie: Sint-Jozefskerk, Esplanadeplein

Kostprijs: 3 euro, kinderen (-12) gratis, uitpas kansentarief 1,5 euro

Tijdstip: Vrijdag 19.30 uur, zaterdag 16 en 19.30 uur, zondag 16 en 19.30 uur