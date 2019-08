Aftellen naar Cirk: Compagnie Rhizôme – La Spire Rutger Lievens

23 augustus 2019

13u49 2 Aalst De zomervakantie is niet compleet zonder drie dagen Cirk! in Aalst. Op 23, 24 en 25 augustus verovert het circus weer de pleinen van Aalst. Er is zoveel keuze, dus waar moeten we nu precies naartoe? Wij vroegen aan programmator Liesbeth Bonner om vijf voorstellingen uit te kiezen die je niet mag missen. Vandaag: Compagnie Rhizôme – La Spire.

“Om de avond af te sluiten kan je zaterdag en zondag afzakken naar de Hopmarkt waar je de spiraal van compagnie Rhizôme al van ver zal kunnen zien staan. Vijf acrobates bengelen 50 minuten lang aan hun armen en bewegen langzaam en gracieus rond in hun eigen wereldje dat ‘La Spire’ is. Op het eerste gezicht ziet dat er misschien eenvoudig uit, maar hier is enorm veel uithouding en alle afgetrainde spieren van hun vingers tot hun tenen voor nodig. De saxofoniste maakt er als een onvervalste one-woman-orchestra live een atmosferische en beklijvende soundtrack bij. Op zaterdag spoel je bovendien je dagje circus door tijdens ons festivalfeest Bal Populair op de Pupillensite”, zegt Liesbeth Bonner.

Locatie: Hopmarkt

Tijdstip: Zaterdag 22 uur en zondag 22 uur