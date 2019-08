Aftellen naar Cirk: Compagnie Barolosolo – Haute Heure Rutger Lievens

22 augustus 2019

15u06 3 Aalst De zomervakantie is niet compleet zonder drie dagen Cirk! in Aalst. Op 23, 24 en 25 augustus verovert het circus weer de pleinen van Aalst. Er is zoveel keuze, dus waar moeten we nu precies naartoe? Wij vroegen aan programmator Liesbeth Bonner om vijf voorstellingen uit te kiezen die je niet mag missen. Vandaag: Compagnie Barolosolo met Haute Heure

“Kom je met kinderen naar Cirk!, passeer dan zeker ook eens aan het Begijnhof. Je vindt er Compagnie Barolosolo met de voorstelling Haute Heure. Deze voorstelling is speciaal op kindermaat gemaakt en zit vol schattige momenten en vrolijke liedjes. Vlij jezelf ook neer in het gras bij je kroost, want Haute Heure tovert ook bij volwassenen een glimlach tevoorschijn. Of om je kinderen te beschermen voor de ‘gevaarlijke’ leeuw”, zegt Liesbeth.

Locatie: Begijnhof

Tijdstip: zaterdag 14 en 17 uur, zondag 14 en 17 uur