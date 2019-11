Afscheidsfeest vzw Parol op 13 december: “Na wegvallen subsidies wordt het buurthuis opgedoekt” Rutger Lievens

27 november 2019

18u00 8 Aalst Vzw Parol uit Aalst geeft een afscheidsfeest op vrijdag 13 december. Het buurthuis op Rechteroever stopt ermee nadat de stad beslist heeft de organisatie niet meer te subsidiëren.

Toegang is gratis, er zijn frietjes voor één euro en optredens van Raw Blues Experience en Willy Organ. “Door het wegvallen van de subsidies van de stad Aalst worden de vzw en het buurthuis opgedoekt”, zo meldt de organisatie met een briefje aan de buurtbewoners. Bezoekers, vrijwilligers en sympathisanten worden uitgenodigd in De Living in Hertshage vanaf 19 uur.