Afscheid van Ilse Uyttersprot vrijdag op groot scherm te volgen in De Looyerij Rutger Lievens

12 augustus 2020

In sportcomplex Schotte, een realisatie van Ilse Uyttersprot, zal je de afscheidsplechtigheid van de vermoorde politica kunnen volgen op een groot scherm.

Oud-burgemeester en schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) kwam regelmatig een glas drinken in De Looyerij en was fier op de realisatie. Onder haar bewind als burgemeester werd van deze stadskanker een bloeiend sportcomplex gemaakt. Nu zal je er ook de uitvaart van Ilse Uyttersprot live kunnen volgen.

“Komende vrijdag zal de Looyerij het afscheid van Ilse Uyttersprot uitzenden op groot scherm”, aldus de uitbater Andries Deraedt. “Aangezien we uiteraard ook hiervoor de coronamaatregelen volgen, vragen we u hiervoor vooraf in te schrijven door een mailtje te sturen naar info@delooyerij.be. De Looyerij opent vrijdag om 10 uur, de plechtigheid vangt aan om 11 uur. Iedereen is welkom. Als u graag - vrijblijvend - na de plechtigheid iets blijft eten, gelieve dit ook door te geven zodat we u een plaats kunnen reserveren.”

De uitvaart zelf vindt plaats in de kerk van Moorsel, maar alleen wie uitgenodigd is mag de plechtigheid bijwonen en door corona zijn de plaatsen beperkt.