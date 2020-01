Afscheid van Frans Van den Stock: Tot zijn 92ste schilderde hij winterlandschappen op winkelramen Rutger Lievens

09 januari 2020

15u02 10 Aalst Dinsdag is in het UZ in Gent Frans Van den Stock overleden. De 92 jaar oude man stond erom bekend om elke winter de winkelramen van de verschillende handelszaken in Aalst te beschilderen met winterlandschappen. Frans was enorm fier op de artikels die daarover verschenen. Het was zijn laatste wens om na zijn overlijden nog eens gepubliceerd te worden in Het Laatste Nieuws. Bij deze: Frans, bedankt voor al die mooie winterse werkjes in Aalst!

Wie wat rondloopt in Aalst, kwam Frans in de wintermaanden altijd wel eens tegen met zijn schildergerei. In 2016 haalde hij voor het eerst de krant. Frans was toen 88 en beschilderde de vitrine van het toenmalige café op de hoek van de Korte Zoutstraat en Louis D’Haeseleerstraat. “Het is geen kerstlandschap maar een winterlandschap”, zei Frans in dat interview. “Anders had ik er wel een kerstman met een slee bij getekend, toch? Daar hou ik me niet mee bezig, dat is afgezaagd”, zegt de man. “Ik ben er om 10 uur aan begonnen, en om 18 uur was ik klaar”, aldus Frans.

Keelkanker overwonnen

Frans, een plamuurder op rust, was op een leeftijd gekomen dat hij niks meer te bewijzen had aan niemand. “Ik schilder al sinds 1965. Muren van woonkamers heb ik gedecoreerd, maar ook horecazaken. Er zijn er al een pak afgebroken ondertussen, maar in dit land zijn er nog altijd dancings en cafés met een tekening van mij aan de muur”, vertelde hij fier. Het winterlandschap mag dan wel decoratie zijn, voor Frans betekent het veel meer. “Nadat ik ziek ben geworden, had ik niet meer geschilderd. Het winterlandschap was dus een test of ik na mijn ziekte nog in staat was om zoiets te doen”, zei Frans in 2016.

Zijn dochter Carine voegde er in dat artikel uit 2016 nog aan toe: “Twee jaar geleden heeft mijn vader kwaadaardige keelkanker gekregen. Ze hebben hem geopereerd en bestraald, hij heeft serieus afgezien en soms mocht hij alleen maar astronautenvoeding eten, maar hij is erdoor geraakt. Nu is hij supergezond, het schilderij op de vitrine bewijst het.”

Zonder te vragen

In november 2018 haalde hij opnieuw de krant. Toen verraste hij de honingwinkel Weyn’s met een winterlandschap. De handelaar wist van niks op voorhand, maar het schilderij mocht blijven staan. Frans had de winkelierster wel al eens voorgesteld om een winters landschap te schilderen. “We gingen dat wel goedkeuren, maar waren nog aan het wachten op een fiat van onze hoofdzetel. Dat was buiten Frans gerekend. Toen ik hier deze ochtend aankwam, was hij al bezig. Ik wist van niks”, lachte de winkelierster van Weyn’s Honing. Frans zei dat hij er niet lang over getwijfeld had om de raamschildering te maken zonder het eerst te vragen. “Zeg nu eens eerlijk, ik ben 91 jaar oud, wat heb ik te verliezen”, knipoogde hij.

Ook in 2019 maakte hij nog een schilderij op de vitrine van een koffiehuis aan de Pieter Van Aelst. Het ging echter slechter met zijn gezondheid en vorige dinsdag 7 januari is Frans overleden. Zijn laatste wens was om via een artikel in de krant iedereen te bedanken voor wat ze voor hem hadden gedaan.

Frans was weduwnaar van Maria Wachtelaer. Hij is geboren in Haaltert op 13 maart 1928 en omringd door zijn familie overleden in het UZ van Gent op 7 januari 2020. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in de aula van Uitvaartzorg Bael in de Stationsstraat 13 in Haaltert op woensdag 15 januari 2020 om 10.30 uur. Samenkomst aan de aula vanaf 10.15 uur. Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Frans in het Uitvaartcentrum Bael, Stationsstraat 13 in Haaltert op donderdag en vrijdag telkens van 18 tot 19 uur.