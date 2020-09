Affiches spotten met straatracers: “Moeders van straatracers schamen zich om hun kind” Rutger Lievens

21 september 2020

12u17 7 Aalst Sinds dit weekend duiken er affiches op in het straatbeeld van Aalst met grappige uitspraken over straatracers. Zowat iedereen in Aalst ergert zich aan de lawaaierige racepiloten die door het stadscentrum zoeven en de lokale overheid onderneemt niks. ‘Leeg hoofd, volle tank’, zo vindt de schrijver van de straataffiches.

Wetenschappelijk onderbouwd is het niet, maar humoristisch is het wel: ‘98% van alle moeders van Aalsterse straatracers schamen zich over hun kind’, staat er te lezen op een van de affiches die onder meer op elektriciteitskasten in het stadscentrum zijn geplakt. Nog een andere: ‘84,9% van Dendermonde is ideaal terrein voor straatracen’. De verantwoordelijk uitgever van deze posters is eer.gisteren@gmail.com. Onderaan staat #aalstaanhenligt en ‘leeg hoofd volle tank’.