Afbraakwerken stedelijk zwembad zijn gestart Rutger Lievens

22 augustus 2019

11u10 0 Aalst De afbraak van het stedelijk zwembad van Aalst is van start gegaan. De voorbije weken waren er voorbereidende werken aan de gang, maar nu kan de afbraak echt starten. De stad verzekert dat je zal kunnen blijven zwemmen tijdens de bouwwerken.

Het SportAG, het autonoom gemeentebedrijf voor sport van de stad Aalst, deelde een update van de werkzaamheden aan het stedelijk zwembad. “Het einde van het bouwverlof betekende in het stedelijk zwembad het begin van de bouwwerken aan het nieuwe zwembadcomplex. Na enkele voorbereidende werken, kan de afbraak nu echt starten. Zwemmers en passanten zullen de komende weken heel wat zien veranderen aan het zwembad. Tijd voor een update”, zeggen Rien Vanyzere van SportAG en schepen van Sport Ilse Uyttersprot (CD&V).

Afbraak kleedzalen

“Deze week start de afbraak van de achterste groepskleedzalen, de berging en de conciërgewoning. Nadien wordt op deze plaats het nieuwe gedeelte aangebouwd. In dit deel komen 2 nieuwe zwembaden waaronder het 50 meter zwembad”, zegt de stad.

“Om de hinder voor bezoekers en de buurt zo veel mogelijk te beperken, werden reeds stofwanden geplaatst. Zo werd ook de tribune afgeschermd voor het publiek. Uiteraard blijft de sportbar open, alsook het terras waar iedereen welkom is.”

Gefaseerde aanpak van de bouwwerken

“Aalst Sport koos bewust voor een gefaseerde aanpak van de bouwwerken. Hierdoor zal men doorheen de werken steeds kunnen blijven zwemmen. Daarvoor zijn wel enkele tijdelijke aanpassingen aan de site noodzakelijk”, zegt de stad.

“De Finse piste werd op 6 augustus afgesloten in functie van de werfinrichting. Om de veiligheid en toegankelijkheid in de werfzone te garanderen, is het niet mogelijk om tijdens de werken de volledige Finse piste te gebruiken”, luidt het. “De speeltuin maakt tijdens de werken plaats voor het tijdelijk onthaal, de tijdelijke kleedkamers en bergruimtes. In de herfstvakantie wordt deze tijdelijke infrastructuur in gebruik genomen. In het nieuwe zwembadpark is uiteraard opnieuw een speeltuin opgenomen.”

Parking en fietsenstalling

Het zwembad blijft steeds vlot bereikbaar. “De grote parking blijft open gedurende de volledige duur van de werken. De fietsenstalling werd vlakbij de tijdelijke kleedkamers en de ingang van de sportbar geplaatst”, zegt de stad Aalst. “De parking voor bussen en mobilhomes is sinds 6 augustus niet meer toegankelijk tot aan de laatste fase van de bouwwerken.”

Alle updates vind je terug op www.aalst.be/zwembad.