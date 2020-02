Adjudant Michel (65) na 35 jaar met pensioen bij brandweer Aalst: “Popverbranding op carnaval is mijn laatste taak” Koen Baten

09u51 39 Aalst Brandweerman in hart en nieren Michel Claus (65) gaat na een carrière van 35 jaar bij de Aalsterse brandweer met welverdiend pensioen. Hij beleefde er een fantastische tijd, en kijkt met veel plezier terug op zijn carrière bij de brandweer. “Na de popverbranding op Aalst carnaval zal ik veel op vakantie gaan", lacht Michel.

Michel was tijdens zijn brandweercarrière adjudant en bijzonder graag gezien in het korps. De man kondigde een tijd geleden zijn pensioen aan, waardoor zijn collega’s maandagavond nog een verrassing in petto hadden voor hem. Ze reden in colonne naar zijn appartement aan het Kanunnik Colinetplein. Daar werd hij, in een in scène gezette oefening, verzorgd na een incident en door zijn collega’s op de trap naar beneden gebracht. Buiten werd hij op een brancard gelegd, en gingen ze met hem wandelen doorheen de stad tot aan de brandweerkazerne. Op het Vredeplein in Aalst kreeg hij nog een allerlaatste douche. In de kazerne nam hij dan samen met hen al afscheid.

Laatste oefening

Michel was erg verrast door het afscheid van zijn collega’s. “Ik had zelf nog een laatste oefening in elkaar gestoken om afscheid te nemen”, vertelt hij. “Mijn collega’s hadden duidelijk andere plannen met mij”, lacht hij. De adjudant heeft heel wat herinneringen van zijn brandweercarrière en kijkt er met veel plezier op terug. “Het is te veel om op terug te kijken. Ik heb alles meegemaakt, maar ik heb het altijd bijzonder graag gedaan.”

Michel bereikte de leeftijd van 65, waardoor hij verplicht is om te stoppen bij de brandweer. “Ik had heel graag nog enkele jaren verder gedaan. Het is met spijt in het hart dat ik hier zal vertrekken. Iedereen hier in de kazerne waren allemaal mijn vrienden, ik wil hen dan ook ontzettend hard bedanken.”

Vol lof

Michel was aangenaam verrast door de verrassing die zijn collega’s in petto hadden. “Het zal mij zeker nog lang bij blijven. Ze hebben mij goed verzorgd", lacht hij. “Ik had dit nooit verwacht, maar het is een geweldig leuke compagnie en dat zal ik nooit vergeten", klinkt het. De collega’s van de adjudant spreken ook vol lof over hem. “Zoals hem zijn er geen twee, we zullen niet snel meer iemand tegenkomen zoals hem. Michel zal hier nooit vergeten worden", klinkt het.

Voor de 65-jarige brandweerman is het einde nu echt stilaan in zicht. Hij sluit zijn carrière af tijdens de popverbranding van Aalst carnaval. “Dat zal een emotioneel moment worden, maar na mijn carrière is het tijd om op reis te gaan en te genieten. Ik zal hier alleszins nog regelmatig eens langskomen op de kazerne”, besluit Michel.