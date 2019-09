Actrice Lynn Van Royen op de foto met wereldster Monica Bellucci Rutger Lievens

08 september 2019

16u31 0 Aalst De Aalsterse actrice Lynn Van Royen ging op het Filmfestival van Oostende op de foto met de Italiaanse steractrice Monica Bellucci.

Lynn Van Royen is het gezicht van het Filmfestival van Oostende en kreeg daar ook een ster op de dijk voor haar acteerprestaties. Onvergetelijk voor haar was ongetwijfeld de ontmoeting met wereldster Monica Bellucci, in Oostende om de film Spider in the Web te promoten. Van Royen had op voorhand al laten weten dat ze nerveus was om Bellucci te ontmoeten. “Leading Lady Madam Monica Bellucci”, schreef ze bij de Instagram-post.