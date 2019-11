Actie tegen nepnieuws in Utopia Rutger Lievens

20 november 2019

18u22 1 Aalst ‘Zeg nee tegen nonsens’ Met die campagne vraagt Europahuis Ryckevelde aandacht voor het fenomeen fake news en desinformatie. Voorbijgangers in Utopia in Aalst werden op de proef gesteld door twee artikels te beoordelen op hun echtheid.

De twee artikels zijn nep, maar toch is het niet zo simpel om dat te ontdekken. Malick en Urlich, twee jonge bezoekers van Utopia, hebben al snel door dat het haatdragende artikel over moslims fake news is. Maar het andere? “Je kan het zien aan de URL-link. Lesoir.info is niet de juiste link”, zegt de dame die de jongens sensibiliseert.

Met de campagne ‘Nee tegen nonsens’ wil Europahuis Ryckevelde wijzen op de gevaren die nepnieuws en desinformatie met zich meebrengen voor de democratie. “Het is belangrijk dat mensen zich hier bewust van zijn, want in verkiezingstijden maar ook daarnaast, worden vaak technieken gebruikt om de publieke opinie te beïnvloeden of wordt er nepnieuws verspreid. De organisatie, die werkt rond Europees burgerschap, verwijst daarbij onder andere naar de campagne rond de brexit, die bol stond van de leugens en valse beloftes”, zegt de organisatie.