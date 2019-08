Acteur Peter Van De Velde laat Daens herleven op preekstoel Sint-Martinuskerk Rutger Lievens

07 augustus 2019

16u54 1 Aalst Jan Schepens en Peter Van De Velde spelen de hoofdrollen in de Studio 100-musical Daens en om zich daarop voor te bereiden waren ze in Aalst. Een stadsgids leidde hen rond langs alle plekken in de stad die een link hebben met de gebroeders Daens. Peter Van De Velde, die priester Daens zal spelen, gaf een voorsmaakje op de preekstoel van de Sint-Martinuskerk.

De 2.0-versie van de musical Daens gaat in februari 2020 in première in het pop-uptheater van Studio 100 in Puurs. Peter Van De Velde heeft de hoofdrol van priester Daens beet. Studio 100 maakte nu bekend dat Jan Schepens, naast de rol van de broer van priester Daens, ook de understudy wordt van de titelrol in de gelijknamige musical.

Jan Schepens heeft al heel wat producties op zijn palmares staan. Zo speelde hij de rol van het Beest in Disney’s Beauty and the Beast en had hij hoofdrollen in musicals als Mamma Mia, Evita, Rubens en Ben X.

Peter Van De Velde en Jan Schepens kwamen naar Aalst om zich voor te bereiden op hun rol. Een stadsgids nam hen mee naar het geboortehuis van Daens en de Sint-Martinuskerk, waar Daens ooit vlammende toespraken hield. Peter Van De Velde gaf er al een voorsmaakje van de speech die hij in de musical zal geven:

“Dat doet me toch wel iets”, zei Peter Van De Velde achteraf. “Zo een speech geven waar de priester zelf ook nog heeft gestaan. Ik heb vandaag geleerd dat Adolf Daens een priester was, maar een met een moeilijk karakter. Een steenbok, net als ik. Ik herken me daar wel in. Het was iemand die heeft moeten boksen om iets te bereiken. Erg boeiend vind ik dat.”