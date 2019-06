Achttien maanden cel voor man die zich wilde laten doodschieten door agenten Nele Dooms

04 juni 2019

12u17 0 Aalst Bruno H. (35), de man die in april vorig jaar probeerde om zich te laten doodschieten door agenten aan het station van Aalst, is veroordeeld door de Dendermondse rechter tot een celstraf van 18 maanden met uitstel. De man had eerder tijdens zijn proces al aangegeven dat hij spijt had van wat gebeurde. “Ik kampte met psychische problemen”, zei hij. De man kreeg dinsdag voorwaarden opgelegd om zich psychiatrisch te laten behandelen.

Bruno H. belde op 18 april 2018 zelf de hulpdiensten op en meldde dat hij gewapend aan het station van Aalst rondliep en moordneigingen had. Een politiepatrouille snelde ter plaatse en zag H. rondlopen met een mes in de hand. Herhaaldelijk vroegen de agenten aan de man om het mes te laten vallen. Dat deed H. uiteindelijk ook, maar daarop richtte hij een revolver op de politiemannen. Die konden niet opmerken dat het eigenlijk om een namaakwapen ging en openden het vuur. Daar had H. op gerekend, want hij wilde zich laten doodschieten door de agenten, een zogenaamde “suicide by cop”.

H. bleef echter leven. Momenteel revalideert hij wel nog altijd van de verwondingen die hij toen opliep aan het been en de arm. De man heeft nog altijd een kruk nodig om zich te verplaatsen. Maar ook de betrokken agenten dragen nog altijd de gevolgen van het gebeuren. Zij gaven tijdens het proces de rechter aan dat ze het nog altijd moeilijk hebben. Ze gaan nog altijd naar de psychiater. “De schietpartij staat op hun netvlies gebrand en het gebeuren heeft nog altijd invloed op hun werk”, vertelden hun advocaten. “Dat ze H. nog regelmatig in Aalst tegenkomen, maakt het er niet makkelijker op.”

H. zelf bleef er altijd bij dat psychologische moeilijkheden aan de oorzaak van de feiten lagen. De man zat in die periode in een zware depressie. “Hij had eerder al twee keer zelfmoord proberen plegen, wat telkens mislukte”, vertelde zijn advocaat Jan Beldé. “Daarop probeerde hij de zogenaamde ‘suicide by cop’. Als bij wonder werd hij daarbij niet fataal geraakt in de borst, maar enkel in de arm en het been. H. beseft nu dat zijn tijd gewoonweg nog niet gekomen is en hij doet er alles aan zijn leven weer beter op de rails te krijgen. Hij wil een normaal leven leiden.”

Om zeker te zijn dat de man zijn psychiatrische problemen voort aanpakt, legde de rechtbank hem in die zin probatievoorwaarden op.