Achterruit van auto ingegooid met stenen, ook raam aan woning even verderop ingegooid Koen Baten

01 april 2020

11u28 0 Aalst In de Mijlbekelaan en de Groenstraat hebben vandalen afgelopen nacht schade aangericht aan een achterdeur van een woning en de ruit van een wagen.

De feiten gebeurden vermoedelijk afgelopen nacht. In de Mijlbekelaan stond een auto geparkeerd. Daar werd de achterruit ingegooid en lagen er stenen rond de auto. Even verderop in de Groenstraat was er ook een glas van een deur stuk en lagen er ook stenen. Of het om een inbraak gaat of om puur vandalisme is nog niet duidelijk. De politie is op de hoogte gebracht van de feiten, maar de daders zijn op dit moment spoorloos.