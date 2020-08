Acht coronabesmettingen op Aalsters grondgebied: “We weten wie besmet is en waar ze wonen. De situatie is voorlopig onder controle” Rutger Lievens

03 augustus 2020

16u16 0 Aalst Aalst doet het verrassend goed bij de start van de tweede coronagolf. Terwijl andere Oost-Vlaamse steden zoals Lokeren, Sint-Niklaas en Dendermonde donkerrood kleuren, telt Aalst voorlopig maar acht besmettingen. Iedereen hoopt natuurlijk dat het zo blijft.

Op 3 augustus kwam de Aalsterse veiligheidscel onder leiding van burgemeester Christoph D’Haese opnieuw bij elkaar. “Alle disciplines volgen de situatie op de voet en gaan tot het uiterste om het coronavirus in Aalst zo goed mogelijk in te dijken”, zegt de burgemeester. Een groot hulpmiddel om te weten hoe het in Aalst gesteld is, is het dashboard waartoe de burgemeester toegang heeft. “We weten wie besmet is en weten zelfs in welke straat ze wonen. Dat is verspreid over de stad. Twee patiënten wonen in dezelfde straat, maar dat is omdat ze familie zijn”, zegt de burgemeester.

Acht besmettingen

“De Veiligheidscel is zeer intensief bezig met de opvolging van de cijfers. Vandaag hebben we acht besmettingen op Aalsters grondgebied. Maar toch is voorzichtigheid meer dan ooit aan de orde. Ik roep iedereen op om afstand te blijven bewaren, zijn handen regelmatig te wassen en zijn mondmasker correct te dragen”, zegt D’Haese.

In Aalsterse ziekenhuizen ligt er niemand meer op Intensieve Zorgen. In het ASZ zijn er wel twee coronapatiënten gehospitaliseerd, maar dat is geen stijging tegenover de voorbije weken. Het ASZ is nooit coronavrij geweest en heeft gemiddeld altijd twee tot drie patiënten opgevangen. Het aantal positieve coronatests is wel aan het stijgen. Van de 500 tests per dag is nu 1 procent positief, tegenover 0,5 procent positieve tests een paar weken geleden.

Testen

Het komt er dus op aan het aantal besmettingen onder controle te houden. De stad vraagt aan vakantiegangers die terugkeren naar Aalst om zich te houden aan de federale richtlijnen. Wie terugkeert uit een rode zone, moet zich verplicht laten testen en in zelfquarantaine gaan. De experten uit de Veiligheidscel wijzen er wel op dat je vijf tot zeven dagen na terugkeer je ook nog eens moet laten testen.

Sporten

Het blijft in deze tijden belangrijk om te blijven bewegen, op voorwaarde dat je de basisregels in acht neemt. Zo mogen er geen wedstrijden van contactsporten (voetbal, basket, hockey, volleybal…) plaatsvinden voor sporters boven de 12 jaar. Er mag slechts één ouder de wedstrijd bijwonen.

Trainingen worden wel toegestaan, er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Het wordt aangeraden om zoveel mogelijk buiten te trainen. Training mogen enkel in georganiseerd (club)verband plaatsvinden. Er is altijd één trainer verantwoordelijk. Registratie is – net zoals bij fitnesscentra en zwembad – verplicht. Toeschouwers en supporters zijn niet toegelaten.