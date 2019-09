Academiejaar van start op hogeschool Odisee: 1 op 4 is een afstandsstudent Rutger Lievens

23 september 2019

18u03 0 Aalst Het academiejaar is nu echt van start gegaan op hogeschool Odisee in Aalst. Opmerkelijk is dat een op vier van de nieuwe studenten studeert van op afstand. Afstandsstudenten zijn volwassenen die werk en gezin combineren met studie op afstand.

1874 studenten studeren er op campus Aalst. “Van de nieuwe studenten is ruim 1 op de 4 studenten (26,5%) een afstandsstudent. Dat zijn volwassenen die werk (en vaak ook gezin) combineren met een studie op afstand. Ze studeren hoofdzakelijk thuis en komen geregeld ’s avonds naar de campus voor een terugkommoment. Steeds meer mensen willen zich heroriënteren op de arbeidsmarkt en combineren werk en/of gezin met studeren in het hoger onderwijs”, zegt de school.

20% meer studenten Bedrijfsmanagement

Voor de meeste bacheloropleidingen is er een status quo qua inschrijvingen: “voor de bacheloropleidingen op onze campus zien we dat er op dit moment maximaal plus of min tien nieuwe studenten zijn ingeschreven ten opzichte van vorig jaar. De opleiding Bedrijfsmanagement stijgt wel opvallend met 20%. De grootste bacheloropleidingen in Aalst blijven de opleidingen Lager onderwijs, Kleuteronderwijs en Bouw”, zegt Marcus Peeters, campusbeheerder van Odisee in Aalst.

12% meer nieuwe studenten

In Odisee Aalst start het academiejaar vandaag met 12% meer nieuwe studenten. De stijging in de inschrijvingen heeft de campus van Odisee vooral te danken aan de nieuwe graduaatsopleidingen. Met een graduaatsopleiding behaalt een student op twee jaar tijd een diploma hoger onderwijs. De opleiding situeert zich tussen het secundair onderwijs en een bacheloropleiding en is heel praktijkgericht: het werkplekleren vormt minstens een derde van de studieomvang. In Aalst kun je zo de graduaten Werforganisatie, Elektromechanische systemen en Secundair onderwijs volgen.