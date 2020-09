ABVV op bezoek in De Brug, bij Steunpunt Welzijn en Mensen Voor Mensen: “We vragen aan regering welvaartvastheid van de uitkeringen” Rutger Lievens

28 september 2020

14u45 2 Aalst Socialistische vakbond ABVV voerde maandagochtend actie in Aalst. De militanten bezochten drie welzijnsorganisaties - sociaal restaurant De Brug, Steunpunt Welzijn en Mensen Voor Mensen - om hun eisen inzake welvaartvastheid van de uitkeringen in de verf te zetten.

“De drie vakbonden in heel het land organiseren acties in het kader van het debat rond de welvaartvastheid van de uitkeringen. Een loutere indexering van de uitkeringen volstaat niet, een koppeling aan de welvaart is noodzakelijk om gelijke tred te houden met de loonevolutie in ons land. Feit is dat de uitkeringen sowieso boven de armoedegrens moeten worden opgetrokken om sociale achterstelling en armoede te vermijden, wat tot den treure toe wordt bevestigd tijdens de huidige coronacrisis. De doelstelling van onze Sociale Zekerheid blijft het garanderen van een waardig vervangingsinkomen in tijden van ziekte en tegenslag én tijdens onze oude dag, niet om de mensen een aalmoes te geven”, zegt Ann Deheegher, secretaris ABVV Algemene Centrale.

“Wij roepen de werkgevers op om de uitkeringsgerechtigden niet langer als pasmunt te gebruiken tijdens de komende loononderhandelingen in de NAR in het kader van het IPA 2021-2022 en willen de volgende regering oproepen om in dit debat geen valse noot te spelen en ons allen vooruit te laten gaan. Laat ons samen bouwen aan een betere samenleving na corona, met behulp van een sterke sociale zekerheid en met oog voor de zwakkeren in onze maatschappij.”