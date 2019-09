Aaron Blommaert (17): tieneridool bij Bobby, musicalzanger en kandidaat-Ketnetwrapper Rutger Lievens

22 september 2019

11u01 6 Aalst Aaron Blommaert is amper 17 maar mag zich stilaan Bekende Vlaming noemen. Hij is zanger bij de One Direction van Vlaanderen: de boysband Bobby. De leerling van DvM Humaniora is nu ook kandidaat om Ketnet-wrapper te worden en is binnenkort te zien in een musical.

Op 18 oktober is de grote finale van ‘Wie wordt wrapper?’ van Ketnet met de drie overgebleven kandidaten. Wie van de drie de nieuwe Ketnet-wrapper wordt, zal worden uitgemaakt in een grote interactieve gameshow die live te volgen is in de Ketnet-app en op Ketnet en waar de Ketnetters hun favoriete kandidaat mee naar de overwinning kunnen helpen. Op dit moment zijn er nog vijf finalisten in de running en een van hen komt uit Aalst: Aaron Blommaert.

Chillen zit er nu niet in

Aaron is 17 jaar en afkomstig uit Aalst. Hij is net begonnen aan zijn laatste jaar middelbaar. Hij was reeds op Ketnet te zien als Robin in de reeks 4eVeR, speelde de hoofdrol in Ketnet Musical: Kadanza en is één van de 5 jongens van de nieuwe boysband Bobby. Binnenkort is Aaron ook te zien in een musical over de val van de Berlijnse muur.

We zouden bijna vergeten dat Aaron overdag gewoon ook nog op school zit. In DvM Humaniora in Aalst volgt hij Economie-Talen. “Dat allemaal combineren, dat is echt niet simpel!”, geeft hij toe. “Ik moet alles heel goed plannen en regelen. Chillen zit er nu niet in. Ik krijg wel veel steun van thuis en ook van DvM.”

Aaron is echt een creatieve duizendpoot. Je moet het maar doen: acteren, presenteren en zingen in musicals en bij een boysband. Hij doet het allemaal graag. “Ik zou echt niet kunnen kiezen, echt niet! Al zingend acteren en presenteren misschien?”, zegt hij. Of de laatstejaarsstudent volgend jaar verderstudeert hangt nog een beetje af van wat er nog allemaal op hem afkomt. Het kan ook zijn dat hij gewoon aan het werk is als Ketnet-wrapper.

Steven Van Herreweghe

Ketnet is al 21 jaar een kweekvijver voor talent. Aalstenaar Steven Van Herreweghe is daar ook begonnen. Hij presenteerde als ‘wrapper’ de eerste Ketnet-uitzending. Hij vormde samen met Ianka Fleerackers, Gitte Van Hoyweghen en Sven Ornelis het eerste wrappers-kwartet. Na hen volgen nog tal van nieuwe gezichten, van wie er een heel aantal op dit moment nog actief zijn in de media. Ketnet bleek de afgelopen 21 jaar dan ook de perfecte springplank naar een verdere carrière in de media. Enkele andere voorbeelden: Peter Van de Veire, Staf Coppens, Jelle Cleymans, Erika Van Tielen, Britt Van Marsenille, Niels Destadsbader,…

Vanaf morgen kunnen de Ketnetters de Aaron en de andere kandidaten beter leren kennen door hen altijd en overal online te volgen. Dat kan van maandag tot en met donderdag tussen 18.30 en 19 uur in de livestream en dag en nacht in de ‘Wie wordt wrapper?-feed’ in de Ketnet-app en op Ketnet.be. Tijdens de weekends kunnen de Ketnetters een samenvatting van hun online avonturen op televisie bekijken.