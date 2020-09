Aantal patiënten met corona stijgt weer in Aalsterse ziekenhuizen Rutger Lievens

22 september 2020

Het aantal gehospitaliseerde corona-patiënten in Aalsterse ziekenhuizen zit in stijgende lijn. Hun aantal staat ondertussen op 8, waarvan er 2 op Intensieve Zorgen liggen.

Tot vorige week waren er gemiddeld 2 patiënten per ziekenhuis. Het is al sinds de eerste golf geleden dat er nog doden vielen. Het aantal gehospitaliseerden stijgt nu weer, 8 in totaal. Het gaat om 3 patiënten in het ASZ en 5 in het OLV-ziekenhuis. Van die 5 in het OLV-ziekenhuis liggen er 2 op Intensieve Zorgen.

De laatste 14 dagen telde Aalst 74 besmettingen.