Aantal patiënten aan beademingsmachine in Aalsterse ziekenhuizen stijgt van 11 naar 16 Rutger Lievens

25 maart 2020

16u58 0 Aalst Het aantal patiënten in Aalsterse ziekenhuizen dat beademd moeten worden is gestegen van elf naar zestien. Negentien patiënten krijgen Intensieve Zorgen, dat is er één minder dan dinsdag. In Aalst zijn nu 76 mensen besmet met coronavirus gehospitaliseerd. Het aantal overlijdens blijft stabiel op 1.

Dinsdag waren er nog maar 64 patiënten met coronavirus gehospitaliseerd. Twintig van hen werden verzorgd op Intensieve Zorgen, elf personen werden beademd. Een dag later zijn er 76 patiënten met corona gehospitaliseerd, liggen er negentien op Intensieve Zorgen en krijgen zestien patiënten beademing.

“Recente cijfers van het federale crisiscentrum leerden ons dat de trend van bevestigde gevallen in ons land helaas nog steeds stijgende is”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Zoals te verwachten is, stellen we in de Aalsterse ziekenhuizen een gelijkaardige trend vast - gelukkig met uitzondering van de overlijdens, dat aantal blijft stabiel op 1 (vorig weekend). “Op dit ogenblik zijn ook nog 35 patiënten mogelijk besmet met COVID-19. Zij wachten nog op hun resultaat. Het valt te verwachten dat de cijfers ook bij ons de komende dagen verder zullen stijgen. Bij deze andermaal een duidelijke oproep om de opgelegde maatregelen strikt na te leven en niet samen te komen.”

Logistieke uitdaging

“Een grote uitdaging blijft van logistieke aard, vooral in functie van de patiënten die beademing krijgen: dit aantal stijgt significant van elf naar zestien. Gelukkig blijven we in Aalst nog altijd voorop in het nemen van de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen”, zegt de burgemeester. “Samen met het ASZ slaagden wij er de afgelopen uren in om extra beademingsapparatuur te laten leveren: zestien extra toestellen om precies te zijn. Dat is nu wat we echt nodig hebben. Hoedje af voor de bovenmenselijke inspanningen die ook hier weer door Aalsterse Veiligheidscel en ziekenhuizen worden geleverd.”

