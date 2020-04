Aantal doden door coronavirus in Aalst stijgt naar 19, nu al 4 bewoners WZC De Faluintjes besmet Rutger Lievens

02 april 2020

19u24 0 Aalst Het aantal dodelijke slachtoffers van het coronavirus in Aalst is gestegen naar 19. Dat zijn er vier meer dan gisteren. Ondertussen zijn ook al vier senioren van het woonzorgcentrum De Faluintjes in Baardegem besmet met het virus.

“In de dagelijkse cijferupdate is de droevigste statistiek die van nieuwe overlijdens in onze ziekenhuizen. In totaal verloren nu al 19 mensen de strijd tegen het coronavirus”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “De overige cijfers zijn iets meer bemoedigend, in de zin dat we ten opzichte van de vorige update evenveel mensen op intensieve zorgen tellen: 35. Doordat ook twee mensen naar de eigen woonst zijn kunnen terugkeren, staat de telller van bevestigde besmette patiënten in Aalsterse ziekenhuizen op 157. Volgens de nationale trend lijkt de situatie in ‘s lands ziekenhuizen te stabiliseren, en ook in Aalst lijkt dat min of meer het geval. Waakzaamheid is dezer dagen echter geen overbodige luxe, en de voorbereide schakelzorg in het Ibis-hotel zal zowel voor mensen (patiënten en zorgverleners) als voor de beschikbare infrastructuur bijkomend soelaas bieden”, zegt de burgemeester.

Schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA) geeft een update over de toestand in de OCMW-woonzorgcentra in Aalst. “Er zijn nu vier bewoners in woonzorgcentrum De Faluintjes in Baardegem besmet. Bij een bewoner zijn er symptomen vastgesteld, maar het is wachten op de resultaten van de test. De bewoners die besmet zijn, worden verzorgd op 1 afdeling”, zegt Smeyers (N-VA).

“Helaas worden ook onze woonzorgcentra steeds meer geconfronteerd met het coronavirus, hoe hard we dit ook proberen te bestrijden”, zegt schepen Smeyers. “Mijn gedachten gaan in de eerste plaats naar de familie van deze mensen, die nu niet op bezoek mogen komen bij hun geliefden. Wij garanderen hen dat ons personeel er alles aan doet om alle bewoners de beste zorg in de beste omstandigheden te geven. Daarom worden alle bewoners die besmet zijn verzorgd op een gesloten afdeling.”