Aantal coronapatiënten in OLV-ziekenhuis even lichtjes gestegen “maar dalende trend blijft” Claudia Van den Houte

19 mei 2020

20u00 2 Aalst Het aantal coronapatiënten in het OLV-ziekenhuis in Aalst is even wat toegenomen, maar volgens het ziekenhuis blijft de dalende trend aanhouden.

Er waren geruchten via sociale media dat er op korte tijd meer dan tien nieuwe coronapatiënten opgenomen zouden zijn in het OLV-ziekenhuis in Aalst. Woordvoerder Chris Van Raemdonck ontkent die geruchten: “Er was een lichte stijging, maar de trend blijft dalend”, aldus Van Raemdonck. “Dinsdag lag het aantal nieuwe opgenomen patiënten hoger dan maandag, maar de netto-stijging zal zeker geen tien patiënten bedragen. We volgen het dag na dag op. Op drie weken tijd waren we geëvolueerd van 80 naar 14 patiënten. We dachten dat we daarna snel onder de tien patiënten zouden duiken, maar dat is niet het geval.”

“We kijken eerder naar de trend dan dag per dag. Het is logisch dat het cijfer niet mooi elke dag naar beneden gaat. We blijven zeer alert. Het kan niet uitgesloten worden dat er opnieuw een piek komt, en dan zullen we de capaciteit opnieuw optrekken, maar momenteel is er geen teken dat dat nodig zal zijn. We hadden vier afdelingen omgebouwd voor Covid-19-patiënten. Dat werd intussen teruggebracht naar één afdeling. Momenteel is er geen nood om dit weer te veranderen”, zegt Van Raemdonck.

De recentste cijfers over het aantal nieuwe coronapatiënten kan hij niet geven. Ook burgemeester Christoph D’Haese was daarvoor niet bereikbaar.