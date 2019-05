Aanrijding met materiële schade aan op- en afrittencomplex E40 Koen Baten

29 mei 2019

In de nacht van dinsdag op woensdag gebeurde aan het op- en afrittencomplex op de E40 in Aalst een aanrijding tussen twee voertuigen. Het ongeval gebeurde rond 01.30 uur vannacht. Beide voertuigen reden in de richting van Gent toen ze om een nog onbekende reden in aanrijding kwamen met elkaar. De schade aan de voertuigen was groot maar er vielen geen gewonden. De autostrade aan de op- en afritten werden even afgesloten voor alle verkeer door de brandweer van Aalst. De brokstukken werden opgeruimd waardoor de autostrade rond 02.00 uur opnieuw vrij was voor het verkeer.