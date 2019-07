Aanhangwagen van tractor schiet los en kantelt: hooi komt op rijbaan terecht Koen Baten

09 juli 2019

Een tractor met aanhangwagen geladen met hooi is op Moorsel-Dorp in Moorsel deze namiddag rond 17.00 uur gekanteld. Hierbij verloor hij een lading van zijn hooi dat deels op de rijbaan terecht kwam. De balen hooi werden snel overgeladen op een andere wagen, en het losliggende hooi werd opgeschept. Door het verlies van lading was de rijbaan een tijdlang afgesloten in beide richtingen. Het verkeer moest er plaatselijk rondrijden. Dit bracht lichte hinder met zich mee, maar niemand raakte gewond.