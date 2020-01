Aalsterse ziekenhuizen nemen voorzorgsmaatregelen tegen epidemie Coronavirus Rutger Lievens

27 januari 2020

17u40 56 Aalst Het OLV-ziekenhuis en het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst nemen voorzorgsmaatregelen tegen het Coronavirus. Dat gebeurde op vraag van de overheid.

Wereldwijd zijn ondertussen 2.744 mensen besmet met het virus, voornamelijk Chinezen. Maar het virus is ondertussen opgedoken in vijftien landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada en Frankrijk. België bleef tot nu toe gevrijwaard, maar volgens minister De Block is het land goed voorbereid als het virus ook hier zou opduiken.

“De informatienota van de overheid is door de hoofdarts reeds vrijdag naar de direct betrokken diensten gestuurd, met name de spoedopname, de dienst ziekenhuishygiëne en de dienst longziekten”, zegt Dorien Buyst van het ASZ. “Daarin staat beschreven voor welke patiënten we aandachtig moeten zijn. Vandaag werd dit ook gecommuniceerd naar alle medische diensthoofden binnen het ASZ. Vorige week hebben we ziekenhuisbreed de ‘griep-paal’ gelanceerd om bezoekers en patiënten te informeren over hoe ze zichzelf tegen het griepvirus kunnen beschermen en aandacht gevestigd op het correct toepassen van hoest-, nies- en handhygiëne. De griep-palen staan verspreid op de drie campussen.”

Ook het OLV-ziekenhuis neemt maatregelen. “We zijn vandaag gestart om de procedures die de overheid aan de ziekenhuizen heeft doorgestuurd, te activeren. Dat gaat in principe snel, aangezien we al de nodige ervaring hebben opgedaan met noodprocedures”, zegt Chris Van Raemdonck van het OLV.