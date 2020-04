Aalsterse ziekenhuizen en huisartsen waarschuwen: “Stel dringende zorg niet uit” Rutger Lievens

01 april 2020

12u04 9 Aalst Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis, het OLV-ziekenhuis en de huisartsenkring van Aalst roepen op om noodzakelijke of dringende zorg niet uit te stellen. “Het aantal patiënten dat voor andere klachten naar de Spoedgevallendienst komt ligt lager dan normaal, maar de personen die zich aanmelden vertonen wel ernstige klachten”, zeggen ze.

Het aantal patiënten dat met coronavirus-klachten wordt opgenomen in de Aalsterse ziekenhuizen neemt verder en sneller toe. In de ziekenhuizen worden 162 bevestigde coronapatiënten verzorgd en zestien patiënten die wachten op het testresultaat. Op de dienst Intensieve Zorgen liggen in totaal bij beide ziekenhuizen momenteel 35 besmette coronapatiënten, waarvan 22 patiënten worden beademd.

“Het aantal patiënten dat voor andere klachten naar de Spoedgevallendienst komt, ligt lager dan normaal, maar de personen die zich aanmelden vertonen wel ernstige klachten”, zo zeggen de ziekenhuizen. “Vandaar het verzoek van het ASZ, OLV-ziekenhuis en de huisartsenkringen aan patiënten om noodzakelijke of dringende zorg niet uit te stellen. De spoedopname staat 24 uur per dag, zeven dagen op zeven, klaar om patiënten niet-planbare of dringende medische hulp aan te bieden.”

Dringende consultaties

Beide ziekenhuizen zien ook zeer streng toe op het toepassen van de nodige beschermingsmaatregelen. “Wanneer de patiënt medische zorgen nodig heeft, dient men eerst de huisarts te contacteren. De huisarts kan zich meestal telefonisch een goed beeld vormen van de situatie. Ofwel kan de huisarts de patiënt zelf behandelen, ofwel verwijst hij de patiënt door naar de Spoedopname. Wanneer dringende zorg vereist is, bel meteen naar het noodnummer 112", luidt het. “Chronische patiënten kunnen voor hun opvolging in vele gevallen gebruik maken van teleconsultatie, die door meerdere medische diensten in beide ziekenhuizen wordt aangeboden. Dringende geplande consultaties, onderzoeken en ingrepen gaan door. Heeft u een nieuwe, dringende afspraak nodig? Bel naar het desbetreffende secretariaat om een afspraak in te plannen.”

Aparte toegang

“Het zou kunnen dat de angst voor besmetting patiënten verhindert om naar het ziekenhuis te komen die dat nochtans beter wel zouden doen. Er is een aparte toegang op de Spoedgevallendienst bij het ASZ en OLV voor verdachte coronapatiënten. Reeds aan de ingang tot de Spoeddienst worden twee afgezonderde trajecten voorzien: de van corona verdachte patiënten, inclusief alle patiënten met symptomen van acute respiratoire infectie, en anderzijds alle andere patiënten die zich op Spoed aanmelden”, bevestigt Steven Rimbaut, hoofdarts ASZ.

“De spoedgevallendienst noteert bijvoorbeeld minder aanmeldingen van patiënten met cardiale klachten en ook op de dienst Kindergeneeskunde merkt men minder vragen,” vertelt Wim Jorissen, hoofdarts OLV-ziekenhuis. “Dat doet vermoeden dat men langer dan goed met gezondheidsklachten blijft lopen vooraleer medische hulp te zoeken”.

