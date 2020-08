Aalsterse ziekenhuizen bundelen krachten tegen leverkanker Rutger Lievens

06 augustus 2020

11u28 5 Aalst De Aalsterse ziekenhuizen bundelen de krachten in de strijd tegen leverkanker. Het ASZ en OLV-ziekenhuis behandelen patiënten met een vorm van leverkanker voor het eerst met radioactieve holmiumbolletjes. Hierbij worden minuscule radioactieve stoffen via de leverslagader rechtstreeks in de lever gebracht.

Patiënten met uitzaaiingen in de lever of leverkanker, waarbij het niet mogelijk is om te opereren, kunnen baat hebben bij deze vorm van inwendige bestraling, die selectieve interne radiatie (SIRT) wordt genoemd. Hierbij worden via een katheter radioactieve bolletjes in de slagader van de lever gespoten waarna ze vooral vastlopen in de kleine haarvaatjes van de tumoren. Daar geven de bolletjes de radioactieve straling af, met de bedoeling de tumor zoveel mogelijk te beschadigen.

Overlevingskans neemt toe

“Deze SIRT-therapie wordt al meerdere jaren in het ASZ en OLV-ziekenhuis toegepast, waarbij yttriumbolletjes worden gebruikt. Afgelopen week werden in de Aalsterse ziekenhuizen voor het eerst twee patiënten behandeld met holmiumbolletjes”, aldus de ziekenhuizen. “De hoeveelheid radioactieve stof die de patiënt toegediend krijgt, is zeer laag. Door deze methode wordt de tumor gericht behandeld zonder omliggend gezond leverweefsel aan te tasten. Naar verwachting neemt de overlevingskans voor patiënten hierdoor toe en verbetert hun kwaliteit van leven. De Aalsterse ziekenhuizen zijn daarmee de derde in België dat deze innovatieve behandeling met holmiumbolletjes aanbiedt.”

Het grootste verschil tussen holmium en yttrium is dat met holmium een nauwkeurigere visualisatie mogelijk is door middel van MRI en SPECT CT. Elke patiënt krijgt hierdoor een nog meer individueel aangepaste dosering.

Deze behandeling wordt uitgevoerd door nuclearisten dr. Nicole Dorny, dr. Pieter De Bondt, dr. Olivier De Winter en dr. Dirk Ooms en interventioneel radiologen dr. Katrien De Keukeleire en dr. Lawrence Bonne. Deze artsen werken heel nauw samen met een multidisciplinair team van gastro-enterologie, oncologie, anatomopathologie, abdominale heelkunde en hepatobiliaire pancreaschirurgie.