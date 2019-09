Aalsterse voorstellingen ‘De Droom van Philo’ volledig uitverkocht Rutger Lievens

24 september 2019

16u59 2 Aalst De twee premièrevoorstellingen van ‘De Droom van Philo’ van Steven Van Herreweghe in De Werf in Aalst zijn volledig uitverkocht. De Droom van Philo gaat op 18 en 19 oktober in première in De Werf. Er zijn wel nog tickets voor de rest van de tournee.

Steven Van Herreweghe keert dit najaar terug naar zijn oude liefde, het theater, met een voorstelling over de strafste tv-gebeurtenissen wereldwijd. In de voorstelling brengt Van Herreweghe het antwoord op de vraag: ‘Is de televisie goed geweest voor de mensheid?’ De zoektocht is het verhaal van televisie, haar makers en haar kijkers. Hoe tv mensen heeft doen vliegen of hun levens compleet heeft verwoest. Hoe tv onze ogen heeft geopend en soms gedwongen ze te sluiten. Verwacht je aan een rollercoaster van onwaarschijnlijke verhalen en beeldfragmenten. Het ongeziene Oostenrijks televisie-dieptepunt, de avond dat het stil werd op de Amerikaanse televisie, de pijnlijke terugkeer van een Brits tv-icoon en de Afrikaanse talkshowhost die nog nooit een homofiel had gezien. Waarom hielp televisie het meest vredelievende land om zeep? En hoe komt het dat de nazi’s het allereerste tv-station ter wereld uitbouwden?

“Onderhuids is het altijd blijven broeien. De goesting om een voorstelling te maken, is er al heel lang, maar er was nooit tijd voor. Nu wel. Het wordt een avond boordevol humor en ontroering!”, zegt Steven Van Herreweghe over zijn theatershow.

Ticketinfo voor de verdere tournee vind je op www.stevenvanherreweghe.be.