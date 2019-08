Aalsterse Vlaams Belanger over Gay Pride: “Walgelijke toestanden” Rutger Lievens

08 augustus 2019

18u10 1 Aalst De Aalsterse Vlaams Belanger Steve Herman postte een beeld van de Gay Pride in Londen op Facebook en noemt het ‘walgelijke toestanden die moeten gestopt worden’. De holebi-gemeenschap reageert ondertussen door hem virtuele knuffels op het Facebook-profiel van Steve Herman te posten.

“Iedereen is wat hij is. Maar aan deze walgelijke wantoestanden (waar ook Aalsterse SP-A gemeenteraadsleden aan deelnemen) moet gestopt worden. Nog andere beelden plaats ik bewust niet, omdat Facebook me zou kunnen blocken”, schreef Aalsters gemeenteraadslid Herman woensdag op Facebook. De foto is genomen op de Londen Pride van 6 juli.

Ondertussen heeft Facebook ervoor gezorgd dat Steve Herman tijdelijk niks meer kan posten op het platform. De holebi-gemeenschap heeft opgeroepen om virtuele knuffels te sturen, wat massaal gebeurt.

“Ik begrijp niet wat ik verkeerd heb gezegd. Ik blijf bij mijn standpunt: ik heb niks tegen om het even wie en heb homo’s onder mijn vrienden. Zij keuren deze platvloerse parades evenzeer af. Het is een kaakslag voor de deftige holebi-gemeenschap. Privé doen ze wat ze willen, niets op tegen. Dat ze zich vermaken in hun ‘Dark Rooms’, ik heb er niks op tegen. In het openbaar, waar kinderen bijstaan, dat kan ik niet goedkeuren. Dat mag van mij inderdaad afgeschaft worden”, zegt Steve Herman (VB). “Er zijn grenzen aan het openlijk tentoongespreide ‘onfatsoen’ (sic) en wees gerust: ik ben niet preuts.”